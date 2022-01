Projetos esportivos aprovados pelo Fundo Municipal de Esporte e Lazer contemplam a comunidade

-------- Continua depois da Publicidade--------

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Fundação Garibaldi Brasil (FGB) e de recursos do Fundo Municipal de Esporte e Lazer, presta apoio institucional às mais diversas modalidades esportivas praticadas na capital e alcança inúmeros rio-branquenses, que antes não tinham acesso ao desporto.

O Projeto Atletas do Acre (PAA) é um projeto contínuo, iniciado em 2017, com o objetivo de formar novos atletas de atletismo e que dessa vez foi contemplado com R$ 10.000 (dez mil reais), provenientes do Fundo Municipal de Esporte e Lazer da prefeitura de Rio Branco e aprovado no Edital 03-2021. São trabalhadas provas de pista e de campo, como 100m rasos, corrida de barreira, lançamento de disco, arremesso de martelo e salto em distância.

O professor e coordenador do PAA, Wedson Coelho, afirma que já vê resultados, fruto do trabalho realizado, além de destacar a importância social do projeto. “Atualmente já possuímos atletas que integram o ranking regional das categorias, ou seja, o projeto já dá frutos. O apoio da prefeitura vem para fortalecer ainda mais as ações, pois apenas assim será possível oportunizar nossos garotos, tendo em vista que eles são de baixa renda e veem no esporte uma nova chance para mudar suas realidades e comunidades”, completa o coordenador.

Os interessados em participar do projeto, que acontece todas as terças e sextas-feiras, na pista de atletismo da UFAC, de 6h30 às 8h30, devem entrar em contato no número (68) 9 9935-7056 para agendar o horário e dia dos testes.

Outro projeto contemplado pelo Edital 03-2021, a Copa Esporte Criança Feliz, está acontecendo aos sábados, no campo ao lado do Sest/Senat, AC-040 km 2 2000 – Vila Acre, a partir das 7h. O campeonato sub-20 reúne alunos da Escolinha Esporte Criança Feliz e pessoas dos bairros do 2º distrito, como da Cidade do Povo, Belo Jardim, Santa Inês, Seis de Agosto e Vila Acre.

Proponente do Projeto, Gilvane Chagas, destaca a importância do Fundo Municipal de Esporte e Lazer para ações como a dele. “Acho importante o incentivo da Prefeitura em ações como essa. Dessa forma é possível suprir a necessidade do esporte e lazer nas comunidades carentes, além de contribuir na formação de cidadãos utilizando as praças esportivas da cidade” afirma Gilvane.

Fonte: Dircom – Prefeitura de Rio Branco