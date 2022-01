Profissional que cantou hino para paciente em crise também cantava para pacientes no oxigênio na primeira onda do Covid-19

-------- Continua depois da Publicidade--------

Iãkupa Apurinã, 46 anos, mais conhecida no trabalho como Nina Fernandes, é a profissional que aparece em um vídeo cantando um hino para um paciente que estava com sintomas de Covid-19 e em crise nervosa. O vídeo ganhou repercussão no último sábado, 22.

A equipe do Ecos da Notícia entrou em contato com Nina que informou ser do setor de acolhimento da Unidade de Saúde da Família Maria Barroso e que, em fevereiro iniciará o curso de enfermagem. A profissional já trabalhou por dez anos na saúde indígena ajudando seu povo, e, agora, atua há três na saúde do município de Rio Branco.

“Sou militante no movimento de mulheres indígena, sou cantora e compositora, minhas músicas são voltadas para o empoderamento feminino. Tenho várias lutas em prol da melhoria da qualidade de vida do meu povo. Agora mesmo estou concluindo a escola na aldeia Centrim em Boca do Acre (AM), onde o prefeito de lá dizia ser impossível, hoje estou concluindo a escola na aldeia”, destacou.

Além disso, ela afirma que ama cantar e que, para ela, é uma magia sobrenatural, pois nos acalma, já que, ás vezes, usamos a música para desabafar ou até mesmo pra aliviar alguma dor ou tristeza.

“Quando teve a primeira onda do Covid, eu passava a maioria do tempo dentro da enfermaria cantando pras pessoas que estavam no oxigênio, queria de alguma maneira aliviar a tenção e o medo deles. Queria de alguma forma fazer eles relaxarem e fazer eles se sentirem acolhidos e mostrar que eles não estavam sozinhos”, conta.

Nina relembra também que sofreu muito na pandemia, pois no início via as pessoas sendo levadas para o Into com condições que, provavelmente não resistiriam. Então ela ia ao banheiro chorar.

“Minha chefe falava que não podíamos chorar que tínhamos que sermos fortes e nos mantermos firmes para os pacientes não percebessem que estavam em situação crítica e se abalassem mais ainda. Quando dava fé ela também já estava chorando, foi bem difícil. Vendo aquele rapaz daquele jeito me deu medo de passarmos por tudo outra vez. Sei lá, eu não aguento ver alguém aflito, dá vontade de por no colo e ficar cantando pra ver se melhora” finalizou.

Leia mais:

No Acre, vídeo mostra enfermeira cantando hino para paciente com suspeita de Covid