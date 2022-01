‘Profeta’ é condenado a 6 anos de prisão por tráfico de drogas

-------- Continua depois da Publicidade--------

Pelo crime de tráfico de drogas, Izaías Pereira da Silva, conhecido como “Profeta” de uma organização criminosa, foi condenado a cumprir 6 anos, 9 meses e 20 dias de prisão em regime fechado. A decisão foi do Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rio Branco, Raimundo Nonato Costa Maia.

Na sentença o magistrado escreveu que a materialidade do crime se encontra comprovada nos autos por meio do termo de apreensão. O réu teve ainda negado o direito de recorrer da condenação em liberdade.

Izaías Pereira foi preso durante uma ação do Batalhão de Operações Especiais, o BOPE. A operação ocorreu no dia 18 de agosto do ano passado na Rua Galbino Besouro, no bairro Preventório.

Com o acusado os policiais encontraram quase 25 quilos de entorpecente, entre maconha e oxidado de cocaína, além de 12 munições de fuzil calibre .762 e três de calibre ponto 40. Na época, a ação policial contou com o auxílio do cão farejador.