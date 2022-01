Primeiro suplente de deputado, Gemil Jr anuncia desistência da política para cuidar de seu ministério de louvor e da administração da Igreja Batista do Bosque

-------- Continua depois da Publicidade--------

O primeiro suplente de deputado estadual pelo PDT Gemil Júnior, decidiu junto com a família: vai dedicar o resto da vida a obra de Deus. Ele é, atualmente, administrador de uma das maiores igrejas do Acre, a Batista do Bosque. No entanto sua vida ministerial sempre foi no departamento de louvor, onde inciou em 2006.

Gemil Salim de Abreu Júnior é um administrador filho de militar que se converteu ao cristianismo em 2005. No ano seguinte já era oficial do louvor na igreja Batista do Bosque, denominação pela qual tem sentimentos inenarráveis, bem como pelo seu líder, o pastor Agostinho Gonçalves. “Uma relação linda com Cristo e com nossa igreja”, define, quando provocado, um discreto Gemil, sempre disposto a esperar ser convidado a se apresentar.

Ex-diretor do Detran e ex-secretário de Saúde no governo Tião Viana, Gemil tem uma bagagem respeitável, mas isso não foi suficiente para convencer a direção de seu partido, o PDT, a dar a ele uma chance de apresentar-se para o trabalho na Assembleia Legislativa. Ela não se queixa disso, mas em contrapartida anuncia a desistência da política. “Vou cuidar da minha vida espiritual, do meu ministério”, enfatiza ao AcreNews Gospel.

Gemil entrou para a equipe de louvor da IBB em 2006. Em 2011 assumiu a liderança do coral. Coordenou a cantata de natal durante sete anos. Em 2019 foi líder no louvor na IBB de Cruzeiro do Sul, e em janeiro de 2020 assumiu a administração geral da IBB em Rio Branco. “Deus no controle”, diz, discretamente, praticamente pedindo distância de publicidade sobre sua vida.