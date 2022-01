Primeiro dia de vacinação imunizou 250 crianças de 10 e 11 anos de idade em Cruzeiro do Sul

-------- Continua depois da Publicidade--------

Foram 250 doses de vacinas contra a Covid-19, aplicadas na campanha desta segunda-feira, 17, realizada pela secretaria municipal de saúde, para crianças de 10 e 11 anos de idade nos pontos de vacinação disponibilizados.

A Secretaria Municipal de Saúde recebeu, no último sábado, 740 doses do imunizante e adotou a estratégia de começar a vacinação em escolas que estão com atividades presenciais. As escolas são: Escola São José, Hugo Carneiro, Presbiteriana e Antônio de Barros Freire

Nesta terça-feira, 18, ainda segue a campanha nos mesmos pontos de 08 as 11 da manhã e das 13 as 17 horas .

A secretaria tenta almejar o mesmo público e disponibilizar ainda mais vacinas. “ Ontem demos início a vacinação pediátrica. A gente continua hoje e depois vamos programar como serão nos outros dias. Ainda temos vacinas disponíveis e tem previsão para recebermos a mesma quantidade”, relatou Elania Borges, coordenadora de imunização da secretaria municipal de saúde.