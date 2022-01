Primeira eliminada do ‘The Masked Singer’, Gretchen escondeu a participação até do marido

-------- Continua depois da Publicidade--------

Gretchen chocou os jurados do ‘The Masked Singer Brasil’, na noite do último domingo (23), ao ser a primeira eliminada do reality da TV Globo. Com a fantasia de rosa, ela deu uma performance incrível e até os jurados se arrependeram da decisão de tirá-la do reality.

Em entrevista para Priscilla Alcântara após a exibição do ‘The Masked Singer’, que viralizou nesta segunda-feira (24), a cantora revela que escondeu a participação até do marido, Esdras de Souza: “Eu falava: ‘Ai, amor, vou fazer umas gravações’. Eu não podia contar, né?”.

A irmã de Gretchen, no entanto, desconfiou: “Na hora que estava passando a Rosa, a minha irmã me mandou mensagem falando ‘eu conheço esse timbre’.” A nova temporada do ‘The Masked Singer Brasil’ vai ao ar todo o domingo, às 15h45.

Gretchen se meteu em polêmica com o filho, Thammy Miranda

Gretchen dividiu opiniões nas redes sociais, em janeiro deste ano, ao tratar o filho Thammy Miranda, um homem trans, pelo pronome ‘ela’. Em vídeo, os dois estavam curtindo um dia de sol e o vereador apontou que a mãe, aos 62 anos, estava mais em forma do que ele. Na lata, a Rainha dos Memes afirmou: “Imagina quando eu tiver uns 80, que ela falou, como eu vou estar muito melhor”.

O registro repercutiu entre os internautas, já que Thammy passou por um processo de transição em 2014, quando se assumiu como um homem trans. O atual vereador de São Paulo sempre afirmou que a mãe o apoiou muito e esteve ao seu lado em todos os momentos.

Com a viralização do vídeo, o político se pronunciou para a colunista Fábia Oliveira e garantiu que o uso do pronome incorreto foi apenas um deslize da mãe: “Escapa às vezes. É normal, ela não faz por mal. São 32 anos chamando de ela. Ela super me respeita e me vê como homem, mas escapou. Eu poderia ter apagado ou nem postado (o vídeo), mas não vi sentido. Tudo é um processo”.