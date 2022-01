Presos baleados em viatura da polícia tentaram matar rivais em Manaus

Dois presos foram mortos durante o ataque e um deles ficou baleado. Dois policiais civis também foram baleados. O atentado contra a viatura da polícia aconteceu na Avenida André Araújo, em frente ao Fórum Henoch Reis.

A delegada-geral da Polícia Civil, Emília Ferraz, informou que os três presos haviam sido capturados no momento em que se preparavam para matar rivais de uma facção criminosa, no Prosamin do Velho Chico, no bairro Praça 14.