Preso homem que tentou estuprar menina de 11 anos e ameaçou matá-la junto com a avó doente

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um homem identificado como “Duzentão” foi preso na última segunda-feira, 10, em Vilhena, acusado de abusar sexualmente de uma menina de apenas 11 anos. A garotinha mora na zona rural e cuida da avó, que é acamada, não fala e nem anda.

De acordo com um familiar da criança, ao saber que o abusador estava na casa dela, ele foi até a propriedade rural, mas não o encontrou. A pequena vítima estava trancada num quarto da residência, para fugir do ataque do maníaco sexual.

A família já havia notado que a garota tinha medo do acusado, que já havia mostrado o órgão genital para ela. A menina teria contado que, sempre que os pais saíam para trabalhar na cidade, o homem ia até a propriedade, tirava o pênis para fora e tentava introduzir o membro na vagina dela.

No dia em que foi preso, o tarado chegou à casa da vítima e, além de acariciá-la, a agarrou e tentou o estupro. O abusador também teria ameaçado matar a avó e a própria garota, se ela gritasse. A idosa assistiu tudo, mas nada pode fazer em virtude da falta de mobilidade e também por não conseguir falar. A menina conseguiu se desvencilhar e se trancar no quarto.

Ao ser acionada, a polícia localizou o acusado numa casa no bairro São José, que é usada por dependentes químicos e onde recentemente um homem foi morto a tiros. Ele foi preso e apresentado na Unisp.

Fonte: Imagem ilustrativa

Autor: Da redação