Presidente das Filipinas ameaça com prisão não vacinados que saírem na rua

-------- Continua depois da Publicidade--------

Depois que o número de infecções triplicou nos dois últimos dias no arquipélago, treze milhões de habitantes de Manila não vacinados têm ordem de permanecer em suas casas.

Rodrigo Duterte, presidente das Filipinas, durante campanha eleitoral em abril de 2016 .

O presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, autorizou nesta quinta-feira (6) prender as pessoas não vacinadas que saírem de suas casas durante o atual período de restrições impostas para frear os casos da variante ômicron do coronavírus.

“Devido ao fato de ser uma emergência nacional, minha posição é que podemos prender” as pessoas que não se vacinaram, disse Duterte em uma mensagem.

Depois que o número de infecções triplicou nos dois últimos dias no arquipélago, treze milhões de habitantes de Manila não vacinados têm ordem de permanecer em suas casas.

A mesma regra está em vigor em outras províncias e cidades.

As autoridades preveem que as infecções continuarão aumentando nos próximos dias e alcançarão seu ponto máximo no final do mês.