Presidente da Câmara nomeia estudante de medicina da Bolívia como gerente

-------- Continua depois da Publicidade--------

O estudante de medicina Alexsandro da Silva Oliveira, que cursa faculdade na Bolívia, apareceu como o mais novo nomeado a gerente de departamento na Câmara de Vereadores do munícipio de Tarauacá. A informação consta no Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira (24).

A nomeação que causou estranheza foi realizada pelo presidência da Câmara de Vereadores de Tarauacá, o vereador Chico Batista (PDT). O estudante, também conhecido como “Dico”, já foi candidato à vereador nas últimas eleições pelo partido do presidente da casa legislativa, mas atualmente estuda medicina na Universidade Amazônica de Pando e, como, consta em suas redes sociais, mora em Cobija.

Alexsandro foi nomeado no cargo de gerente de Departamento da Câmara Municipal com salário de R$ 2, 3 mil reais.

A reportagem do Ac24horas procurou o vereador Chico Batista para que o mesmo pudesse explicar a nomeação. Batista disse que o estudante está em Tarauacá e que, se decidir voltar para Cobija, será exonerado. “Ele tá aqui em Tarauacá, por isso foi nomeado. Se amanhã ele decidir ir embora estudar, vai ser exonerado”, afirmou.

INÍCIOCIDADESACREAMAZÔNIAPOLÍTICAJORNAIS LOCAISPOLÍTICA DE PRIVACIDADETERMOS DE USOCONTATO

NOSSAS REDES





Acre Notícias

TARAUACÁPresidente da Câmara nomeia estudante de medicina da Bolívia como gerentePUBLICADO 19 minutos atrásem 25 de janeiro de 2022Por: Ac24horas, via Acre.com.br – Da Amazônia para o Mundo!



SHARETWEET

Oestudante de medicina Alexsandro da Silva Oliveira, que cursa faculdade na Bolívia, apareceu como o mais novo nomeado a gerente de departamento na Câmara de Vereadores do munícipio de Tarauacá. A informação consta no Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira (24).



A nomeação que causou estranheza foi realizada pelo presidência da Câmara de Vereadores de Tarauacá, o vereador Chico Batista (PDT). O estudante, também conhecido como “Dico”, já foi candidato à vereador nas últimas eleições pelo partido do presidente da casa legislativa, mas atualmente estuda medicina na Universidade Amazônica de Pando e, como, consta em suas redes sociais, mora em Cobija.



Alexsandro foi nomeado no cargo de gerente de Departamento da Câmara Municipal com salário de R$ 2, 3 mil reais.

A reportagem do Ac24horas procurou o vereador Chico Batista para que o mesmo pudesse explicar a nomeação. Batista disse que o estudante está em Tarauacá e que, se decidir voltar para Cobija, será exonerado. “Ele tá aqui em Tarauacá, por isso foi nomeado. Se amanhã ele decidir ir embora estudar, vai ser exonerado”, afirmou.

Alexsandro também foi procurado. Num primeiro momento, respondeu que estava de férias no município. Após ser questionado se achava correto ser nomeado apenas durante seu período de férias na universidade, declarou que não sabe se vai voltar a cursar medicina. Caso decida continuar com os estudos, garantiu que irá pedir exoneração. “Eu estou aqui em Tarauacá no momento e não sei se irei retornar, mas se for fazer o curso, vou pedir demissão, jamais faria algo diferente, afinal é um cargo público”, afirmou.