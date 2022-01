Presidente da Associação Comercial cobra o retorno da Central de Atendimento do 190 para o Juruá

-------- Continua depois da Publicidade--------

Luis Cunha, Presidente da Associação Comercial de Cruzeiro do Sul, afirma que está bastante difícil o tempo de resposta do serviço de ação da polícia,190, uma vez que a Central de Atendimento é na capital Rio Branco, onde o atendente não conhece os endereços da cidade e região do Juruá e demora muita para coletar as referências.

“Infelizmente é uma realidade que vem se repetindo já faz muito tempo e o serviço prometido para voltar agora para 2022 ainda não está em ação. Nos últimos casos aqui a gente tem exemplo quando ocorreu uma assalto da fábrica de refrigerantes Cristal onde um colaborador conseguiu acionar a polícia, ligou pro 190, existia uma viatura muito próximo, há um pouco mais de mil metros e no entanto a polícia só chegou muito tempo depois. E o caso mais recente agora no restaurante do Mercantil Modelo onde também os colaboradores conseguiram acionar o 190 mas com o mesmo desfecho em que a policia não conseguiu chegar a tempo”.

A reportagem do Sistema Juruá de Comunicação aguarda um contato com um representante da Secretaria de Segurança Pública para informar quando esse sistema de atendimento do 190 retorna para Cruzeiro do Sul.