Prefeitura trabalha para resolver definitivamente problema de erosão em área no bairro Placas

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um problema que já se arrastava há quinze anos e que causava transtornos aos moradores do bairro Placas e adjacências, está sendo resolvido de forma definitiva pela Prefeitura de Rio Branco, por meio da Empresa Municipal de Urbanização (Emurb).

Trata-se de uma área de desmoronamento num dos trechos da Rua Joaquim Macêdo, que consumiu cinquenta por cento da largura da via, e que demandava maior atenção dos motoristas, ciclistas, motociclistas e transeuntes que passavam pelo local, onde já foram registrados vários acidentes, inclusive com vítimas fatais.

Na manhã desta terça-feira, 4, o prefeito Tião Bocalom, na companhia do diretor-presidente da Emurb, engenheiro José Assis, visitou o local, onde estão sendo realizados serviços de recuperação da área atingida pela erosão.

“Tivemos que recompor, além do aterro, fazer um dreno especial, colocamos uma manta para conter o deslizamento. Não é uma coisa simples. O serviço tem que ser de qualidade, bem feito. Fizemos todo um estudo e hoje estamos executando a primeira parte do trabalho”, explicou José Assis.

Recomendação

O prefeito disse que é compromisso da atual gestão municipal resolver os principais problemas da cidade, muitos desses existentes há décadas e que em apenas um ano de mandato, a prefeitura já está trabalhando para mudar essa situação.

“Sabemos que esse problema aqui é antigo e já estamos resolvendo e resolvendo com um serviço de qualidade, para que não tenhamos que voltar e refazer todo o trabalho, como ocorria tempos atrás”, disse Bocalom.

Por conta do período invernoso, a prefeitura tem a expectativa de conclusão dos trabalhos na referida área em abril ou maio, com a chegada do verão.

Galeria de Imagens: