Prefeitura reforça os trabalhos de manutenção na iluminação pública em toda a cidade

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Zeladoria da Cidade (SMZC), executa constantemente trabalhos de manutenção na iluminação pública da capital acreana. Só na primeira quinzena do mês de janeiro de 2022, mais de 20 bairros já foram atendidos.

Várias estratégias e um plano de ação efetivo foram executados para resolver os problemas. A Secretaria Municipal de Zeladoria tem trabalhado de forma expressiva, aumentando o número de equipes e apresentando bons resultados para o benefício da população. Os trabalhos também contam, principalmente, com o diálogo com a comunidade, onde são apresentados os principais problemas na iluminação em pontos específicos da capital e as equipes da SMZC realizam os reparos necessários em toda a (rede elétrica), dos bairros atendidos.

O Presidente da Associação de Moradores do Xavier Maia, Antonildo Almeida, disse que as ações na iluminação melhoraram o dia a dia das pessoas. “A gente agradece a prefeitura e toda a equipe responsável por terem resolvido a iluminação de todas as ruas do bairro Xavier Maia.”

Áreas que estavam mais críticas como os bairros: Xavier Maia, Ivete Vargas, Portal Ipê e as praças do Calafate e Juventus, já estão 100% iluminados. As vias principais como Antônio da Rocha Viana, Getúlio Vargas e Nações Unidas também já receberam os serviços de manutenção.

A expectativa da Secretaria, e seguindo o cronograma de planejamento, é recuperar toda iluminação de parques, quadras e praças, até o final do primeiro semestre de 2022. Devem ser trocados por iluminação de led, durante as etapas do programa de eficientização energética, 15 mil pontos de Rio Branco, que também representam diminuição nos custos em manutenção aos cofres públicos.

O Chefe do Departamento de Iluminação, Neimar Dantas, destaca a representatividade desses serviços. “Nós estamos no trabalho intenso de recuperação da iluminação da cidade mudando a imagem de muitos bairros que antes estavam com problemas de escuridão em alguns locais específicos. A partir desse trabalhos nós priorizamos os moradores possibilitando qualidade de vida, em caminhos nos parques, praças e diminuição dos índices de criminalidade, com as comunidades iluminadas.”

Neimar Dantas também reforçou que para inibir a ação de bandidos que costumam furtar os materiais elétrcos da iluminação pública estão sendo realizadas algumas estratégias.

Fonte: Dircom – Prefeitura de Rio Branco