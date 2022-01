Prefeitura realiza entrega de cartões do Programa Auxílio Brasil para mais de Mil novas Famílias em Sena Madureira

-------- Continua depois da Publicidade--------

A Prefeitura de Sena Madureira por meio da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social (SEMCIAS) iniciou na manhã de hoje (13) a entrega de novos cartões do Programa “Auxílio Brasil” para um total de 1.020 novas famílias de Sena Madureira da zona urbana e rural que passarão a receber o benefício do Governo Federal no valor mínimo de R$ 400,00.

De acordo com o Coordenador do Programa Auxílio Brasil no município, Emanuel Araújo, a entrega dos novos cartões será realizada em dois dias, sendo que nesta quinta-feira (13) serão atendidas as pessoas cujo os nomes iniciam com as iniciais das letras “A” ao “J” e na sexta-feira será a vez dos moradores com as iniciais das letras “K” ao “Z”.

O Coordenador destacou a alegria em ver mais de mil famílias do município sendo contempladas com mais essa renda. “É um momento de alegria e de gratidão a Deus, entregar esses cartões para essas novas famílias da nossa cidade, isso é fruto do trabalho sério que nós desenvolvemos, deixando sempre o município regularizado e apto a receber esses recursos do Governo Federal”, disse.

Daniel Herculano, Secretário de Cidadania e Assistência Social, também celebrou esse momento importante. “Desde quando assumi a pasta da Cidadania sempre busquei melhorias para nossa população, ano passado estive reunido com o Ministro da Cidadania, João Roma, e pedi celeridade nesta demanda e realizar a entrega desses cartões hoje é motivo de muita alegria e de sentimento de dever cumprido”, salientou.

Representando o Executivo Municipal, a Secretária de Administração, Adriana Martha, falou em nome do prefeito Mazinho Serafim e do vice-prefeito Gilberto Lira sobre a satisfação em colaborar para a inclusão de novas famílias senamadureirenses neste importante programa do Governo Federal. “Apesar de o programa ser do Governo Federal, a colaboração da Prefeitura é de suma importância para que o benefício realmente chegue a quem mais precisa. Sabendo disso, o nosso prefeito Mazinho Serafim e seu vice-prefeito Gilberto Lira tem dado todo o suporte para que o que cabe a gestão municipal seja feito com celeridade, visando sempre garantir melhorias aos munícipes”, disse.

Também estiveram presentes na solenidade, os Secretários Municipais Juza Bispo (Meio Ambiente), Nildete Lira (Saúde), o Vereador Raimundo dos Anjos, o Coordenador do Auxílio Brasil da Educação, Alex Fernandes, a Assessora Técnica da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social, Cláudia De Paoli, servidores da pasta e a população em geral.