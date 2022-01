Prefeitura planeja a construção de oito novas creches em Rio Branco

-------- Continua depois da Publicidade--------

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, recebeu nesta terça feira, 25, a secretária Municipal de Educação, professora Nabiha Bestene, com o objetivo de aprovar o projeto da construção de oito novas creches na cidade.

Segundo a secretária Nabiha, o projeto busca beneficiar bairros de diferentes regionais de Rio Branco e terá ajuda do governo Federal para a construção de quatro das oito creches. As outras quatro serão construídas com recursos próprios da prefeitura.

“Estamos reunidos porque a empresa responsável veio apresentar o projeto completo das quatro creches que precisamos fazer. Essas serão construídas nos bairros Vila Acre, Montanhês, Defesa Civil e Rui Lino”, explicou a secretária.

A expectativa é que sejam abertas pelo menos duas mil e quinhentas vagas para creches, aumentando, em cinquenta por cento. O prefeito Tião Bocalom destacou que os recursos municipais das unidades escolares já estão garantidos.

“A reunião de hoje foi exatamente para aprovar definitivamente o projeto da construção das creches. Pretendemos iniciar, pelo menos quatro, este ano, que são com recursos da prefeitura. Para as outras, que vão ser financiadas com recursos vindos de Brasília, teremos que aguardar os trâmites. A construção das creches será um grande feito na nossa capital, garantindo em cada uma delas a capacidade para atender aproximadamente 280 crianças.”, finalizou o prefeito Tião Bocalom.