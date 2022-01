Prefeitura lança concurso para melhor fotografia na ornamentação natalina da capital

-------- Continua depois da Publicidade--------

A prefeitura de Rio Branco lançou, na segunda-feira, 03, um concurso de fotografia para premiar as melhores fotos tiradas na ornamentação natalina da Praça da Revolução.

Com o tema “Natal de Vida, Esperança e Dignidade”, a Prefeitura irá premiar as três melhores fotos com premiações de R$ 1000,00, R$ 500,00 e R$ 300,00 para os respectivos primeiro, segundo e terceiro lugar. E ainda terá uma premiação extra de R$ 500,00 para a foto mais curtida no Instagram da prefeitura.

As inscrições vão até o dia 23 de janeiro e devem ser feitas no site da prefeitura.