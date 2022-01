Prefeitura entrega nova usina para Emurb com capacidade de produção de 100 toneladas de asfalto/hora

-------- Continua depois da Publicidade--------

O prefeito Tião Bocalom entregou nesta terça-feira, 11, a nova usina de asfalto de Rio Branco. Ampla, moderna e totalmente automatizada. A unidade tem uma capacidade de produção de cerca de 100 toneladas de asfalto por hora.

O prefeito entregou também um rolo compactador para Empresa Municipal de Urbanização (Emurb), investimentos que irão permitir um menor tempo de resposta para as demandas da sociedade e amplia o alcance de infraestrutura da cidade no que se refere a produção de massa asfáltica.

A entrega ocorreu na usina da Emurb no Distrito Industrial e foi prestigiada por servidores da Emurb, os secretários Cid Ferreira (Seinfra), Neiva Tessinari (Seplan), Jonathan Santiago (Segati), Valtim José (Casa Civil), Joabe Lira (SMZC), Hélder Paiva (Assessoria Política), José Assis presidente da Emurb), os senadores Sérgio Petecão e Mailza Gomes, além dos vereadores Ismael Machado, Raimundo Castro, N. Lima, Antônio Moraes, Fábio Araújo, Célio Gadelha e o presidente da Fieac, José Adriano.

A usina é móvel, compacta e vai garantir qualidade e agilidade nas operações de recapeamento asfáltico e tapa buracos. Os equipamentos foram adquiridos com recursos de emenda parlamentar, com contrapartida do município.

“É uma mudança da água para o vinho. A primeira coisa que a gente vai ganhar desta usina é a quantidade e a qualidade do material a ser aplicado nas vias da cidade”, pontuou José Assis, presidente da Emurb.

Segundo Cid Ferreira, esse investimento da prefeitura aumenta capacidade de trabalhar na manutenção do asfalto, tanto em recapeamento como em novas ruas. “Com essa usina vamos fazer obras estruturantes. Vai facilitar e acelerar os trabalhos da Emurb, no que se refere a pavimentação urbana”, informou Cid ferreira.

Os senadores Sérgio Petecão e Mailza Gomes, enalteceram o empenho da Prefeitura na compra dos equipamentos, destacaram a contrapartida necessária do município, cujas emendas não cobriram o valor da usina.

“Quero aqui parabenizar o prefeito por esse equipamento que receberam e por vários outros que virão e as obras que acontecerão”, disse a senadora.

“Parabéns ao prefeito Tião Bocalom pela grandeza e principalmente pela sua vontade de arrumar a nossa capital”, complementou Sérgio Petecão.

Representando a Câmara de Vereadores, o líder do prefeito Raimundo Castro, destacou a aquisição da usina como um avanço importante que, não ocorria na cidade há mais de 20 anos. ” O prefeito tem uma preocupação na infraestrutura, na qualidade do serviço prestado e isso é muito importante”.

A entrega dos equipamentos faz parte de uma evolução da Prefeitura, que diz muito sobre a gestão. Muita coisa está sendo feita, mas ao longo dos anos a ausência de investimentos na área provocou uma defasagem na produção de asfalto e consequentemente uma lentidão nos serviços de recuperação e pavimentação de ruas e, que agora está sendo corrigido.

“Nosso povo de Rio Branco merece uma cidade mais limpa, mais bem tratada, sem buracos pelas ruas. Em 1 ano de gestão já chegamos em 773 ruas e a população está contente. Este ano vamos trabalhar com mais máquinas e com certeza o trabalho será ainda maior. Tudo isso em benefício da nossa população”, concluiu o prefeito.

Fonte: Dircom – Prefeitura de Rio Branco