Prefeitura de Tarauacá gastará quase R$ 1 milhão com recargas de tintas para impressoras

Aprefeita de Tarauacá, Maria Lucineia Nery de Lima Menezes (PDT), autorizou a publicação no Diário Oficial do Estado, edição nº. 13.203, às fls. 168-173, da Ata de Registro de Preços n.º 002/2022, referente ao Processo nº 1481/2021, Pregão Presencial SRP 034/2021, para comprar recargas de impressoras.





Prefeitura de Tarauacá gastará quase R$ 1 milhão com recargas de tintas para impressorasPUBLICADO 9 horas atrásem 19 de janeiro de 2022



Diz o texto que o objeto licitado é “a contratação de empresa para o fornecimento sob demanda de material de consumo – aquisição e recarga de tonner e cartucho, destinados a atenderem as demandas pertencentes às todas secretarias municipais prefeitura municipal de Tarauacá”.

A publicação chamou atenção, porque a contratação é para atender as necessidades durante 12 (doze) meses, e o valor total que será empenhado é de quase R$ 1 milhão de reais.

Calculados todos os lotes da compra, isto é, Lote I – aquisição, valor de R$ 16.500,00; lote I – aquisição, novamente, R$ 245.859,00; lote I – aquisição, R$ 170.600,00; lote I – aquisição, R$ 116.060,80; lote I – aquisição, R$ 98.157,61; lote II – recarga, R$ 196.940,00; estima-se que o valor total que será gasto com recargas para tintas de impressoras será de R$844.117,41.

As empresas licitantes vencedoras foram ACRE JET INFORMATICA LTDA, CALURINO FERRAZ MIRANDA, S. B. O GOMES-ME, M. B. ELIAMEN SILVA – ME, M. C. LONGUI LTDA-ME.

