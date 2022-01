Prefeitura de Sena Madureira se reúne com órgãos competentes e elabora plano de contingência 2022

-------- Continua depois da Publicidade--------

Na manhã desta terça-feira (11) a Prefeitura de Sena Madureira manteve uma reunião com representantes de órgãos competentes para tratar sobre a elaboração do plano de contingência que visa prestar assistência à população, caso ocorra possíveis alagações que são comuns neste período do ano.

O encontro foi realizado na sede da Prefeitura e contou com a presença da Secretária Municipal de Administração, Adriana Martha, do Secretário Municipal de Finanças, Dr. Getulião Saraiva, da Coordenadora Geral da Assistência Social, Elane Pessoa, do Tenente e comandante do Corpo de Bombeiros em Sena Madureira, Gustavo Marinho, do Coordenador da Defesa Civil Municipal, Carlos D’ávila e da Sargento do Corpo de Bombeiros, Fabrícia Costa.

De acordo com Adriana Martha, a reunião acontece anualmente e é realizada de forma preventiva, e serviu para traçar as ações que serão executadas pelos órgãos envolvidos caso o município seja atingido por uma enchente em 2022.

“Mantivemos essa reunião para que caso haja uma alagação a gente já esteja com tudo preparado. Claro que torcemos para nossa cidade não ser afetada por uma grande enchente como a de 2021. Mas seguindo a recomendação do nosso Prefeito Mazinho Serafim já elaboramos todo o plano de contingência para pôr em prática se houver necessidade”, disse.

Vale frisar que as ações previstas no plano são construção de abrigos municipais, transporte dos bens das pessoas que necessitarem deixar suas residências, assistencialismo e outras demandas que são de competência do Poder Público