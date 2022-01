Prefeitura de Sena Madureira realiza trabalho de limpeza e desobstrução de córregos

-------- Continua depois da Publicidade--------

A Prefeitura de Sena Madureira por intermédio da Secretaria Municipal de Obras, iniciou na manhã desta quinta-feira (13) o trabalho de limpeza e desobstrução de córregos com o fito de garantir um maior escoamento da água durante o período chuvoso, e consequentemente evitar alagamentos nas residências localizadas nas proximidades.

De acordo com Fabrício Moreira, titular da pasta de Obras, neste primeiro momento a ação está sendo realizada no Igarapé Char, que corta grande parte da cidade. “A determinação do Prefeito Mazinho Serafim e do vice-prefeito Gilberto Lira é que a gente desobstrua todos os córregos existentes no município para evitar que os moradores tenham problemas por conta das enchentes, em razão disso, nossa equipe está empenhada nesta demanda, esse trabalho é de suma importância sobretudo nesse período invernoso que estamos vivenciando”, disse.

O Secretário ainda pediu à população que colabore com o poder público no tocante à não descartar lixo nos córregos e bueiros, pois o acúmulo de resíduos nestes locais dificulta bastante a vazão das águas durante as chuvas. “Aproveito para pedir que os moradores não joguem lixo nos córregos e nas proximidades dos bueiros, pois isso impede que a água escoe de forma rápida e a consequência é alagamentos nas ruas e nos quintais. Não adianta a Prefeitura fazer sua parte e a população não colaborar”, frisou.

É importante destacar que essa mesma ação também foi executada nos córregos existentes no bairro do Bosque, e a previsão é que ocorra em todos os bairros da Cidade. O trabalho tem cunho preventivo e visa melhorar a qualidade de vida da população senamadureirense.