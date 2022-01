Prefeitura de Sena Madureira realiza serviço paliativo na rua Siqueira Campos

-------- Continua depois da Publicidade--------

Seguindo com o trabalho de recuperação da malha viária do município, a Prefeitura de Sena Madureira por meio da Secretaria Municipal de Obras, iniciou na manhã desta quinta-feira (06) um serviço paliativo na Rua Siqueira Campos, umas das vias mais tradicionais da cidade.

A ação está sendo realizada em um dos trechos mais críticos da rua supracitada, mais precisamente entre a esquina com a rua Cunha Vasconcelos ao cruzamento com a Maranhão. O trabalho visa dentre outras coisas melhorar a trafegabilidade, bem como garantir mais qualidade de vida aos moradores que residem ao longo da mesma.

O Secretário Municipal de Obras, Fabrício Moreira, falou sobre a ação. “Atendendo a recomendação do Prefeito Mazinho Serafim e do vice-prefeito Gilberto Lira, nossa equipe chegou na rua Siqueira Campos e pelos próximos dois dias vamos concentrar esforços na localidade. Sabemos que o período chuvoso dificulta um pouco o trabalho, mas dentro da medida do possível estamos nos esforçando para atender a demanda da cidade”, frisou.

É importante destacar que esse mesmo tipo de ação também já ocorreu em outros pontos do município, e a previsão é que mais bairros sejam contemplados nos próximos dias. Em que pese as dificuldades impostas pelo inverno rigoroso que impera na região, o poder público municipal vem empenhando-se em atender as necessidades dos municípios .