Prefeitura de Sena Madureira realiza operação tapa buracos ao longo da Avenida Brasil

A Prefeitura de Sena Madureira por meio da Secretaria Municipal de Obras, segue realizando ações de tapa buracos nas ruas do município com o objetivo de melhorar a trafegabilidade para motoristas e transeuntes.

Desta feita, a equipe comandada pelo Secretário Fabrício Moreira, executou o trabalho ao longo da Avenida Brasil, umas das vias mais tradicionais da cidade. De acordo com Fabrício, a ação é fruto de uma recomendação do prefeito Mazinho Serafim e do vice-prefeito Gilberto Lira.

“Hoje concentramos esforços em tapar os buracos que estavam pondo em riscos a vida dos condutores de veículos que passam diariamente pela Avenida Brasil. O Prefeito Mazinho Serafim e o vice-prefeito Gilberto Lira tem dado todo suporte para que a gente exerça um bom trabalho. Vamos continuar empenhados em melhorar as condições das nossas ruas”, disse o Secretário.

Segundo o cronograma, o trabalho deve se estender para outros pontos do município nos próximos dias, fazendo com que mais ruas sejam recuperadas. Mesmo no período invernoso, o poder público municipal vem empenhando-se sobremaneira para atender as necessidades da população.

