Prefeitura de Sena Madureira inicia trabalho de pavimentação da Rua Projetada, bairro Eugênio Areal

-------- Continua depois da Publicidade--------

Neste início de 2022 a Prefeitura de Sena Madureira vem intensificando o trabalho de pavimentação de várias Ruas do município. A exemplo disso, no decorrer desta semana a gestão municipal iniciou a pavimentação em tijolos com implantação de meio fios e sarjetas da Rua Projetada, localizada no Bairro Eugênio Areal.

A obra está sendo executada através de uma emenda parlamentar adquirida pelo prefeito Mazinho Serafim (MDB) junto ao gabinete da Deputada Federal Jéssica Sales (MDB-AC), considerada por Mazinho, uma das grandes parceiras da sua gestão no vale do Iaco.

O trabalho está sendo realizado pela empresa “Novo Tempo Eireli” vencedora do processo de licitação, após apresentar a melhor proposta. Já o trabalho de terraplanagem foi executado pela Secretaria Municipal de Obras, gerida pelo secretário Fabrício Moreira.

Além da rua supracitada, outras vias do bairro Eugênio Areal também serão revitalizadas no decorrer deste ano. A ação faz parte do pacote de obras elaborado para 2022, e tem o objetivo de melhorar a trafegabilidade e a qualidade de vida dos moradores dos mais diversos bairros do município.