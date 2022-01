Prefeitura de Sena Madureira inicia trabalho de pavimentação da Rua Mirian Chaves

-------- Continua depois da Publicidade--------

Com o aval do Prefeito Mazinho Serafim (MDB), a Prefeitura de Sena Madureira iniciou o trabalho de pavimentação da Rua Mirian Chaves, localizada no bairro Cristo Libertador. A referida rua liga a BR 364 à rua Walter Wilton Maia, e está sendo pavimentada em tijolos com implantação de meio fios e sarjetas. A ação visa melhorar a trafegabilidade, bem como garantir mais qualidade de vida aos moradores que residem ao logo da mesma.

A via faz parte do convênio federal n° 882904/2019 e sua revitalização está sendo executada através recursos destinados pelo Deputado Federal Flaviano Melo (MDB-AC), um dos grandes parceiros da atual gestão municipal.

Vale destacar que o trabalho está sendo executado pela empresa Mansil Empreendimentos, representada pelo empresário André Francalino, que apresentou a melhor proposta durante o processo de licitação e sagrou-se vencedora. Já o trabalho de terraplanagem foi realizado pela Secretaria Municipal de Obras, gerida pelo secretário Fabrício Moreira.

Além da rua supracitada, outras vias do bairro Cristo Libertador serão revitalizadas ainda este ano, é o caso da Hermano Alves Costa, Dom Giocundo Maria Grotti, Manoel Teixeira Barros, entre outras. Com isso, a gestão compromisso com o povo inicia 2022 trabalhando para proporcionar melhorias na malha viária do município.

