Prefeitura de Sena Madureira inicia serviço de limpeza nas ruas do Bairro Vitória

Com o intuito de manter a cidade limpa, a Prefeitura de Sena Madureira por intermédio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SEMSUR) iniciou na manhã desta segunda-feira (03) um trabalho de limpeza nas dependências do bairro Vitória.

De acordo com o gestor da SEMSUR, Adevaldo Rodrigues (Dé), estão sendo realizados serviços de roçagem, capina, desobstrução de córregos, recolhimento de entulho, lixo e branco, entre outros. O Secretário ainda pediu a colaboração da população da população, no que tange a retirar os entulhos e o lixo branco de seus quintais, enquanto a equipe ainda estiver no bairro.

“Estamos seguindo uma determinação do nosso prefeito Mazinho Serafim e do vice-prefeito Gilberto Lira, que é intensificar esse trabalho de limpeza em nosso município. Estaremos por dois dias no bairro da Vitória, e a hora de os moradores jogarem o lixo e o entulho a beira da rua é agora. Pedimos que a população colabore para que esse trabalho seja eficaz”, disse o Secretário.

O gestor ainda destacou que o trabalho vai ocorrer em todos os bairros do município, seguindo o cronograma elaborado pela equipe. A recomendação é que os moradores fiquem atentos às informações nas redes sociais e nas rádios para ficar por dentro de qual bairro está sendo contemplado.