Prefeitura de Rio Branco realiza conclusão dos serviços de melhoria no ramal do Capela na estrada Transacreana

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Econômico (Safra), através do secretário da Safra, Eracides Caetano, esteve no último dia do ano de 2021, na AC- 90, Km 100, no ramal do Capela, onde a Emurb está concluindo alguns serviços, colocando bueiros, fazendo as saídas d’água, principalmente em pontos críticos do ramal.

O objetivo da visita foi fazer o levantamento da situação dos pontos críticos onde o ramal está afundando e dar com o máximo de agilidade, retorno na manutenção, para garantir a escoamento da produção.

“Viemos estamos aqui para verificar a situação desse local diante das fortes chuvas. Duas pontes foram feitas em parceria com os produtores rurais do ramal e ficaram bem feitas. Ao todo conseguimos fazer umas 20 pontes com a ajuda das comunidades da zona rural e ainda tem umas oito para serem concluídas”, informou Eracides Caetano.

Fonte: ASCOM