Prefeitura de Rio Branco realiza coletiva de imprensa sobre o transporte coletivo e a reversão do Saerb para o Município

Prefeito Bocalom: “Eu tenho certeza que este ano de 2022 vai ser uma alavancada muito grande que a prefeitura vai dar na economia local, com todos esses serviços”.

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, realizou uma coletiva de imprensa, na manhã desta segunda-feira, 03, para falar sobre a situação do transporte coletivo na capital e a reversão do Saerb. Na ocasião, estiveram presentes o superintendente da RBTrans, Anizio Alcântara, junto aos diretores da RBTrans, e do diretor-presidente do Saerb, Edvaldo Fortes, os secretários municipais de Zeladoria, Joabe Lira, de Meio Ambiente, Normando Sales, de Infra estrutura e de Finanças, Cid Ferreira e o assessor para assuntos políticos, Helder Paiva.

Desde o dia primeiro de janeiro de 2022, o serviço de saneamento e abastecimento de água da capital passou a ser executado, ainda em parceria com o governo do Estado, pelo Sistema de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb). Segundo o diretor-presidente do Saerb, Edvaldo Fortes, os gestores já iniciaram o ano fazendo visitas às Estações de Tratamento de Água (ETAS) para verificar possíveis irregularidades e tudo estava funcionando normalmente, deixando a população abastecida. Edvaldo ressaltou que todos os 180 trabalhadores que atuam no saneamento de Rio Branco não foram demitidos após a reversão.



Fortes: "Iniciamos o ano fazendo visitas às ETAS para verificar possíveis irregularidades e tudo estava funcionando normalmente

“Um dos problemas que causavam transtornos ao abastecimento na capital era a falta de bombas reservas. Quando uma bomba dava problema, o abastecimento era comprometido”, disse o presidente do Saerb. Ainda de acordo com Edvaldo Fortes, a prefeitura já está em fase de finalização do orçamento para aquisição de novas bombas para evitar que os bairros fiquem desabastecidos em caso de equipamentos danificados. “Já fizemos um levantamento e estamos preparando uma licitação, agora no mês de janeiro, para cada peça instalada ter uma reserva, para assim que a peça der problema, é só colocar a nova e ainda tem tempo de arrumar outra. Todo motor, equipamento, peças, vamos ver nesse mês de janeiro”, explicou Fortes.

Em relação ao transporte coletivo, o prefeito ressaltou que a gestão está trabalhando dia e noite para que a situação seja resolvida o quanto antes. Segundo o superintendente da RBTrans, Anizio Alcântara, a prefeitura está em busca de novas empresas e aquisições de ônibus. “A gente precisa inicialmente ter ônibus rodando, com condições de trafegabilidade, de manter pontualidade, condições mínimas para quem utiliza o transporte para se deslocar”, disse o superintendente.



Anízio: "A gestão está trabalhando dia e noite para que a situação seja resolvida o quanto antes"

O prefeito Tião Bocalom aproveitou para falar do balanço positivo da gestão no primeiro ano de mandato e dos trabalhos que serão realizados ao longo do ano de 2022. Segundo o prefeito, neste ano serão realizadas muitas obras que vão fomentar o mercado e o comércio local. “Nós temos aproximadamente 160 pequenas obras de reformas que vamos passar para as pequenas empresas e, as empresas grandes vão cumprir as grandes obras. Eu tenho certeza que este ano de 2022 vai ser uma alavancada muito grande que a prefeitura vai dar na economia local, com todos esses serviços”, ressaltou Tião Bocalom.