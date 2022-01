Prefeitura de Rio Branco lança edital para vagas nas unidades de educação infantil

-------- Continua depois da Publicidade--------

A prefeitura de Rio Branco por meio da Secretaria Municipal de Educação (Seme), lança edital SEME Nº 01/2022 para a abertura das inscrições para as vagas nas unidades pertencentes à rede municipal de educação de Rio Branco.

Para concorrer as vagas nas escolas municipais, a criança deve respeitar a data para o ingresso na educação infantil respeitando a idade mínima de 2 anos completos para creche, 4 anos completos para o Pré-Escola I e 5 anos completos para o Pré-Escola II ou a completar até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula.

Para realizar a inscrição é necessário apresentar os seguintes documentos:

Certidão de Nascimento ou RG da criança;

Se for o caso, Cartão Auxílio Brasil;

Se for o caso, cópia do Laudo Médico, para criança, pais ou responsáveis com deficiência.

As inscrições para as vagas ficarão abertas do dia 17 a 24 de janeiro de 2022, e podem ser feitas através do site: http://www.riobranco.ac.gov.br/ ou presencialmente, no horário de funcionamento da escola municipal.

Fonte: Dircom – Prefeitura de Rio Branco