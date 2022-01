Prefeitura de Rio Branco lança concurso de fotografia com premiações

-------- Continua depois da Publicidade--------

Com o tema “Natal de Vida, Esperança e Dignidade”, a Prefeitura de Rio Branco lançou, nesta segunda-feira, 03, um concurso de fotografia para premiar as melhores fotos tiradas na ornamentação natalina da Praça da Revolução. A decoração de Natal vai ficar disponível para a população até quinta-feira, 6 de janeiro.

A premiação será em dinheiro, sendo: primeiro, segundo e terceiro lugar. Além das três premiações, vai ter uma premiação especial para a fotografia que tiver mais curtidas na rede social Instagram.

A ideia surgiu após a gestão da Prefeitura ver o sucesso que foi o “Natal de Vida, Esperança e Dignidade” na Praça da Revolução. A Praça registrou recorde de público, mesmo após o dia de Natal. O local virou ponto de referência para às famílias se divertirem juntas e contribuiu para o aquecimento do comércio.

Além da decoração de natal e a tradicional Casinha do Papai Noel, o ambiente contou com os mais diversos brinquedos para a criançada, várias opções de lanches, como pipoca, algodão doce, cachorro quente, milho, tacacá e doces.

Uma novidade este ano que agradou e atraiu os olhares do público foram as luzes colocadas na Avenida Getúlio Vargas, no trecho entre a Rua Rui Barbosa e Avenida Brasil, em frente à Praça da Revolução. O prefeito Tião Bocalom interditou o trecho para que a população pudesse caminhar embaixo da cortina iluminada, apreciar e fazer registros fotográficos.

Segundo o secretário Municipal de Finanças e Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Cid Ferreira, a população tem até o dia 23 de janeiro para participar do concurso. “Convido a todos vocês que participem, venham até a Praça, tirem fotos, participe desse evento que a equipe da comunicação da Prefeitura está promovendo”, disse o secretário.

O prefeito Tião Bocalom ressaltou que o objetivo do concurso é trazer mais alegria para as pessoas. “Tiveram muitas fotografias nos enfeites de Natal. A gente quer premiar as melhores fotografias para animar o povo, nesse momento onde a pandemia só trouxe tristeza para o coração das pessoas, muitos perderam familiares e amigos, foram internados”, ressaltou o prefeito.

Como participar

Para participar basta acessar o site da prefeitura de Rio Branco www.riobranco.ac.gov.br, preencher o formulário do concurso com a devida autorização de uso de imagem e anexar a foto. Uma comissão julgadora será formada para avaliar as três fotos mais bonitas que serão premiadas.

A fotografia que participar do concurso pelas curtidas, deverá ser postada em seu Instagram pessoal, marcando o arroba (@) da instituição, @prefriobranco. A gestão vai acompanhar todas as publicações marcadas e a mais curtida ganhará o prêmio extra.

Premiação:

1º R$ 1.000,00

2º R$ 500,00

3º R$ 300,00

Prêmio extra:

R$ 500 para a foto mais curtida.