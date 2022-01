Prefeitura de Rio Branco informa que emissão de contracheques está suspensa para manutenção do sistema Web-Público

-------- Continua depois da Publicidade--------

Quem necessitar fazer a emissão do contracheque pode se dirigir ao RH de sua respectiva secretaria.

O secretário municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação, Jonathan Santiago, informou na manhã desta quarta-feira, 5, que a emissão de contracheques dos servidores municipais está suspensa até ao final deste mês.

Ele explicou que em dezembro a gestão detectou inconsistência na emissão dos contracheques dos trabalhadores, causado por um problema técnico no sistema Web-Público, responsável pela operacionalização da ficha financeira e de outros serviços.

“Detectada a inconsistência, foi solicitada à empresa MGA, que faz a manutenção do Web-Público, uma solução para o problema, tendo a mesma pedido o prazo de cinco dias para verificar e corrigir a falha. Como o problema persistiu, a empresa pediu a prorrogação do prazo e prometeu equacionar a questão o mais urgentemente possível”, explicou Jonathan Santiago.

Ele pediu a compreensão dos servidores e disse que quem necessitar fazer a emissão do contracheque pode se dirigir ao RH de sua respectiva secretaria e solicitar a emissão da ficha financeira relativa ao mês de seu interesse, do ano de 2021 e anteriores. “A data prevista para a solução do problema é até ao final de janeiro. Caso seja resolvido antes desse prazo a gestão informará aos servidores”, concluiu o secretário.