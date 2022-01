Prefeitura de Rio Branco começa a vacinar todas as crianças de 5 a 11 anos a partir desta segunda-feira, 24

-------- Continua depois da Publicidade--------

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), vai liberar, a partir de segunda-feira, 24, a vacinação contra a covid-19 para todo o público das crianças de 5 a 11 anos na capital acreana.

A coordenadora da Vigilância Epidemiológica do Município, Socorro Martins, explicou que os dados da vacinação em crianças foram avaliados e a procura está muito baixa já que o município possui atualmente aproximadamente 49 mil crianças na faixa etária de 5 a 11 anos, e, até o momento, apenas 1.019 crianças foram imunizadas.

“Nós tivemos o início dessa vacina na segunda-feira, dia 17, até sexta-feira, 21, são cinco dias, nós atingimos o número de 1.019 crianças. Na nossa avaliação, a procura está pouca, nós vamos intensificar a divulgação dessa ação, dessa vacina. Muita gente ainda não sabe a eficácia da vacina. A partir de segunda-feira acredito que tenha uma procura bem maior, já que vamos abrir para todo o público de 5 a 11 anos”, explicou a coordenadora.

Segundo Socorro Martins, o número de crianças se contaminando pelo coronavírus está alto e, muitas vezes, os casos se agravam e podem levar à hospitalização.

“Verificamos que as crianças estão se contaminando mais pela covid-19, por que os adultos já estão imunizados, e os casos nas crianças estão se agravando. Então, peço aos pais que levem as crianças para vacinar, para evitar a hospitalização e até óbito”, ressaltou Socorro Martins.

Para ser imunizada, toda criança deve estar acompanhada do pai, da mãe ou responsável legal. As crianças que possuem comorbidades devem apresentar a prescrição médica para vacinação. Além disso, a vacinação infantil vai ocorrer de forma diferenciada: após a vacinação, a criança precisa ficar de repouso com o responsável por cerca de 20 minutos.

As Unidades de Saúde da Família (USF) disponíveis para vacinação exclusiva de crianças de segunda-feira a sexta-feira, com horário de funcionamento das 8h às 12h e das 14h às 16h, são:

• USF Manoel Bezerra, Cidade do Povo;

• USF Gentil Perdomo da Rocha, Conjunto Esperança;U

• SF Dr. Mário Maia, Cidade Nova (Em frente a Praça da Juventude);

• USF Maria Áurea Vilela no Cadeia Velha;

• USF Maria Verônica, Bairro Preventório.