Prefeitura de Rio Branco avança na vacinação das crianças partir desta quinta-feira, dia 20

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), através do Departamento de Vigilância Epidemiológica, emitiu uma Nota Técnica, nesta quarta-feira, 19, sobre a vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra a covid-19.

O município está avançando na vacinação pediátrica contra o coronavírus e vai reduzir a faixa etária de vacinação para crianças a partir de 10 anos de idade, nesta quinta-feira, 20.

Além disso, todas as crianças de 5 a 11 anos, com comorbidades e/ou deficiência permanente, terão prioridade nesta etapa, em atenção à recomendação do Ministério da Saúde (MS), e serão vacinadas.

A Secretaria Municipal de Saúde, Sheila Andrade, ressaltou a importância dos pais ou responsáveis levarem as crianças para receber a imunização. “Você que tem uma criança em casa, nessa faixa etária, procure as unidades, leve seu filho para se imunizar, para que a gente consiga, o mais rápido possível, espantar essa pandemia. Nós estamos em um período muito difícil, estamos agora em uma nova variante e essa nova variante também está dando em criança. Então, você que tem essa oportunidade, leve o seu filho para vacinar”, destacou a secretária.

O andamento do processo vacinal ocorre de forma decrescente à medida que a demanda na faixa etária se esgota. Para ser imunizada, toda criança deve estar acompanhada do pai, da mãe ou responsável legal. Os responsáveis devem assinar o Termo de Autorização e receber as informações sobre possíveis reações esperadas da vacina. As crianças que possuem comorbidades devem apresentar a prescrição médica para vacinação. Além disso, a vacinação infantil vai ocorrer de forma diferenciada, após a vacinação, a criança precisa ficar de repouso na sala de vacinação com o responsável por cerca de 20 minutos.

As Unidades de Saúde da Família (USF) disponíveis para vacinação exclusiva de crianças com horário de funcionamento das 8h às 12h e das 14h às 16h são:

USF Manoel Bezerra, Cidade do Povo;

USF Gentil Perdome da Rocha, Conjunto Esperança;

USF Dr. Mário Maia, Cidade Nova (Em frente a Praça da Juventude);

USF Maria Áurea Vilela no Cadeia Velha;

USF Vitória, Bairro Vitória/Regional São Francisco;

USF Maria Verônica, Bairro Preventório.

Relação das comorbidades priorizadas

Diabetes Mellitus

Pneumopatias crônicas graves

Hipertensão Arterial Resistente (HAR)

Hipertensão arterial estágio 3

Hipertensão arterial estágios 1 e 2 com LOA e/ou comorbidades

Insuficiência cardíaca (IC)

Cor-pulmonale e Hipertensão pulmonar

Cardiopatia hipertensiva

Síndromes coronarianas

Valvopatias

Miocardiopatias e Pericardiopatias

Doenças da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas arteriovanosas

Arritmias cardíacas

Cardiopatias congênitas no adulto

Próteses valvares e Dispositivos cardíacos implantados

Doença cerebrovascular

Doença renal crônica

Imunossuprimidas

Anemia falciforme

Obesidade mórbida

Síndrome de Down

Cirrose hepática

Pessoas com deficiência permanente

Fonte: Dircom – Prefeitura de Rio Branco