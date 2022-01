Prefeitura de Feijó investe na plantação de café clonal

-------- Continua depois da Publicidade--------

A prefeitura do município de Feijó está investindo no incentivo à cultura do café. Depois de distribuir 10 mil mudas e intermediar o financiamento de mais 30 mil, o secretário de Agricultura e Agronegócio, Chico Severiano, afirma que, em 2022, serão mais 100 mil mudas distribuídas aos agricultores. “Juntamente com o Açaí e a pecuária, o café clonal formou o tripé do desenvolvimento de Feijó”, comemora o gestor.

“Primeiramente realizei visitas aos cafeicultores no Ramal Granada, em Acrelândia, e participei de seminários nos municípios de Plácido de Castro, Cruzeiro do Sul e Rio Branco. Também estive na Semana Internacional do Café, em Belo Horizonte (MG)”, relatou Severiano, destacando as parcerias com o Sebrae, Embrapa, Emater, Senar, Basa e Secretaria de Estado de Agronegócio (Sepa).

O material do café clonal é fruto do cruzamento de plantas de café Canéfora, dos grupos Robusta e Conilon, e visa a desenvolver a cultura nos diferentes estados da Região Norte. No Acre, que tem as condições naturais para o seu desenvolvimento, as cultivares foram testadas e avaliadas por meio de cinco unidades demonstrativas implantadas em Acrelândia, Rio Branco, Mâncio Lima, Feijó e Cruzeiro do Sul.