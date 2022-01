Prefeitura dará posse a servidores provisórios para Unidades de Saúde e programas estratégicos em Rio Branco

-------- Continua depois da Publicidade--------

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), dará posse a 135 novos servidores provisórios para atuarem nas Unidades de Saúde e programas estratégicos, nesta terça-feira, 18 de janeiro de 2022, às 9h, no Palácio do Comércio.

O objetivo é recompor as equipes de saúde do município e programas estratégicos, considerando a grande baixa destes profissionais na Secretaria, principalmente após a saída de profissionais de processos seletivos anteriores.

A secretária da Semsa, Sheila Andrade, lembra que é preciso reforçar o atendimento à população nas unidades de saúde tendo em vista que a finalidade é suprir a necessidade da população com eficiência. “A meta é normalizar as escalas nas unidades de saúde, principalmente neste período de chuvas, com uma preocupação maior em relação às doenças relacionadas ao mosquito Aedes aegypti, a covid-19 e síndromes gripais e, assim, melhorar o atendimento nas nossas unidades de saúde”, afirmou a secretária.

O prefeito Tião Bocalom ressaltou o investimento de R$ 7.347.892,25 de recursos da municipalidade. “A prefeitura vem trabalhando incansavelmente para contribuir com o atendimento à saúde e levar dignidade a população rio-branquense”, enfatizou Bocalom.

Os servidores estão distribuídos nos cargos conforme quadro abaixo:

CARGO

• AUXILIAR EM FARMÁCIA 53

• AGENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 21

• EDUCADOR SOCIAL 02

• TÉCNICO EM LABORATÓRIO 10

• ENFERMEIRO 13

• PSICÓLOGO 02

• NUTRICIONISTA 03

• FARMACÊUTICO 06

• FISIOTERAPEUTA 04

• FONOAUDIÓLOGO 04

• MÉDICO CLÍNICO GERAL 17