Prefeitura abrirá vagas para crianças de 0 a 2 anos em creches do município

Em entrevista, no fim da tarde desta terça-feira, 04, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom garantiu que a partir de 2022, haverá vagas para crianças de 0 a 2 anos em creches da capital.

De acordo com Bocalom, Rio Branco levou 30 anos para abrir 5 mil vagas em creches, mas que agora será diferente.

“Só essas oito creches que vamos abrir de 2022 a 2023, são quase 300 crianças em cada creche, serão quase 2 mil vagas. Mais há vagas que vamos abrir também nas creches que vamos ampliar”, disse.

Ele destacou, inclusive, que das oito unidades que serão construídas, quatro serão com recursos próprios da prefeitura e as outras quatro com recurso do governo federal.

“Vamos aumentar em 50% as vagas, que seriam 2500 vagas, aproximadamente, em três anos de mandato, coisa que levaram 30 anos para 5 mil vagas”.

A novidade de vagas para crianças de 0 há 2 anos, deverá possibilitar que muitas mães possam trabalhar, pois terão onde deixar seus filhos, ainda bebês, em segurança, enquanto trabalham fora e contribuem com a renda familiar.

Confira a entrevista na íntegra: https://fb.watch/akxTZwBrlC/