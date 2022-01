Prefeito Tião Bocalom participará de entrevista ao vivo para o site Ecos da Notícia nesta terça-feira, 4

-------- Continua depois da Publicidade--------

O prefeito de Rio Branco, capital do estado do Acre, concederá entrevista, ao vivo, para a jornalista Rose Lima do site Ecos da Notícia, na tarde desta terça-feira, 4, na página oficial do site nas redes sociais.

Durante a entrevista, que ocorrerá a partir das 17h30, o prefeito falará sobre seu primeiro ano de gestão, das expectativas para 2022 e ainda responderá perguntas feitas na hora pelos internautas que estiverem acompanhando a Live pela página do Facebook do Ecos da Notícia.