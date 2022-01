Prefeito recebe convite e visita empresa do transporte coletivo intermunicipal em Rio Branco

-------- Continua depois da Publicidade--------

Prefeito Tião Bocalom e Fernando falam sobre transporte coletivo.

Em busca de estimular novas oportunidades de trabalho e pensando no futuro de Rio Branco, o Prefeito Tião Bocalom, começou sua agenda desta segunda-feira, 3, com uma conversa na sede da empresa Transacreana do ramo de transporte intermunicipal, localizada no Distrito Industrial.

A empresa gera em torno de 50 empregos diretos e é genuinamente acreana. Está no mercado com cobertura nas regionais do Alto Acre e Juruá. Segundo o proprietário da empresa, Fernando Lourenço, as unidades estão em pontos estratégicos do Estado de modo a oferecer soluções inteligentes para o transporte de passageiros.

“Esse trabalho do Fernando que é um jovem é muito importante. Vai muito ao encontro com o que defendemos que é produzir para empregar. Atualmente ele oferta serviços com ônibus leito interligando as duas pontas do Estado com o transporte de passageiros, com conforto”, observou Tião Bocalom.

O Prefeito falou do comprometimento do poder público em buscar meios para incentivar a instalação de novas empresas, bem como estimular e fortalecer as empresas já existentes, as quais impulsionam a economia e promovem o desenvolvimento local, através da geração de emprego e renda.

“Nós precisamos atuar para desburocratizar a vida dos empresários para que estes continuem gerando emprego aqui. Nós estamos aqui para resolver problemas e promover o desenvolvimento da cidade e, consequentemente, da região”, finalizou o gestor.