Prefeito Mazinho Serafim assina ordem de serviço para pavimentação da Travessa Militar, parte da Rua Sargento Souza e Travessa José Barquete

Na tarde desta quarta-feira (19), o Prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim (MDB) assinou a ordem de serviço para a pavimentação asfáltica da Travessa Militar, parte da rua Sargento Souza (trecho nas proximidades da pracinha da antiga escola Siqueira de Menezes), local em que também está localizado o marco da cidade, e Travessa José Barquete ambas localizadas nas dependências do Bairro Vila Militar.

Acompanhado do diretor da empresa Sollos Engenharia, Valdiney Lima (responsável pela pavimentação) o gestor municipal deu o pontapé inicial para a Revitalização das vias acima mencionadas, que eram aguardadas com bastante expectativa por parte dos moradores.

“Assinamos a ordem de serviço e a previsão é que o trabalho inicie já na próxima semana. Esse é o resultado do nosso esforço em se deslocar a Brasília em busca de recursos para investir em nossa cidade. Agradeço ao amigo Senador Petecão, por sempre atender nosso pedido no que tange a destinar emendas para melhoria do nosso município. Vamos continuar trabalhando para melhorar nossa malha viária”, disse Mazinho Serafim.

É importante destacar que a pavimentação das vias supracitadas faz parte do convênio 896310/2019, os recursos foram destinados pelo Senador Sérgio Petecão (PSD-AC) um dos parlamentares que mais enviam emendas para serem investidas em obras de infraestrutura no vale do Iaco.

