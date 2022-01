Prefeito Mazinho e gestor da educação anunciam extensão do abono salarial para todos os servidores efetivos da área administrativa da pasta

-------- Continua depois da Publicidade--------

No início da noite desta quarta-feira (05), *o Prefeito Mazinho Serafim e o Secretário Municipal de Educação, Altemir Lira*, anunciaram a extensão da segunda parcela do pagamento do abono salarial para mais 93 servidores efetivos do setor administrativo da Educação em Sena Madureira.

A boa notícia contempla diretamente os servidores administrativos que não possuem formação técnica ou superior. Com a mudança, eles também receberão o abono no valor de 750,00, através de recursos oriundos do Fundeb. O pagamento deverá ser efetuado dentro dos próximos dias, tão logo a equipe técnica conclua os trâmites legais.

De acordo com Altemir Lira, a ampliação foi possível graças a aprovação da lei federal N° 14.276 descrita no artigo 26, inciso 02, por parte do Presidente Jair Bolsonaro.* “Com a nova lei sancionada pelo presidente, o abono abrange todos os profissionais efetivos da educação, é por isso que fizemos esse novo levantamento e vamos incluir todos os servidores da área administrativa, ficamos felizes em trazer mais essa boa notícia aos servidores da educação municipal”, disse.

O Prefeito Mazinho Serafim comemorou a inclusão dos novos servidores, e reforçou o compromisso de sua gestão com a educação do município.* “É com alegria que a gente anuncia essa extensão do abono para mais 93 trabalhadores efetivos da educação, nossa vontade era contemplar a todos, sem exceção, incluindo prestadores de serviços, mas temos que fazer conforme a lei determina. Como frisei anteriormente esses profissionais merecem todo o reconhecimento e valorização, pois se dedicam diariamente no exercício de sua função”, frisou.