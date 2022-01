Prefeita de Tarauacá nomeia filhas de presidente da Câmara com salários de 1,8 mil e 9 mil

-------- Continua depois da Publicidade--------

Nesta segunda-feira, 17, a prefeita de Tarauacá, MARIA LUCINEIA NERY DE LIMA MENEZES (PDT), nomeou a filha do presidente da Câmara de Vereadores, Francisco Feitoza Batista (PDT), no cargo em Comissão de Assessora Jurídica do Gabinete, vinculado ao Gabinete da Prefeita, referência CEC-09, salário de R$ 9 mil reais.

A nomeação de SUSSIANNE SOUZA BATISTA foi publicada no Diário Oficial do Estado, fls. 36, edição 13.205, conjuntamente com outras nomeações em cargos comissionados e funções de confiança. As nomeações seguem os novos cargos criados pela Lei Municipal nº 1.004, de 27/12/2021.

Ainda, na mesma publicação, a prefeita nomeou SUANNE SOUZA BATISTA DE OLIVEIRA, também filha do Presidente da Câmara de Tarauacá, para o cargo em Comissão de Assistente de Comunicação, da Casa Civil da Prefeita, referência CEC-02, salário de R$ 1.800,00.

Os Decretos de nomeação foram publicados no Diário Oficial do Estado (clique aqui).

Sussianne Souza Batista e Suanne Souza Batista de Oliveira são filhas do vereador Francisco Feitoza Batista (PDT), e parentes do deputado federal Jesus Sérgio e da prefeita Maria Lucineia Nery de Lima Menezes (em grau distante).

Recentemente, foram criadas 29 funções de confiança, entre R$ 100,00 e R$ 2.500,00 mil reais – conforme previsão na Lei Municipal nº 1.004, de 27/12/2021, que “Dispõe sobre a Estrutura Organizacional do Município de Tarauacá e dá outras providências”.

Quanto aos cargos comissionados, a Lei não limitou a quantidade, variando os salários entre R$1.250,00 até R$ 9.000,00 mil reais.