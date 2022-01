“Precisando de tratamento”, Luciano Camargo lida com notícia difícil e assola: “Relacionado a câncer”

-------- Continua depois da Publicidade--------

Luciano Camargo pode sofrer com doença em 2022

Luciano Camargo teve um ano de 2021 com muitas emoções e novos projetos. Em carreira solo, paralelo com a dupla ao lado de Zezé, ele teve um grande avanço profissional. Ganhou reconhecimento e dinheiro com seu talento.

Mas, parece que em 2022 as coisas poderão ficar um pouco complicada para o lado do sertanejo. Isso porque, uma previsão de doença para o cantor foi informada pela sensitiva Érica Dias. Em entrevista ao Movimento Country, a vidente comentou que Luciano Camargo e Zezé precisam tomar cuidado.

Sobre Zezé di Camargo e Luciano, mostra ai os espirituais afastados, os espirituais em guerra, um afastado, um de costa pro outro. Mostra uma fase um pouco complicada, um pouco indecisa. Mas mostra que a partir de setembro, agosto e setembro, é um novo ciclo na vida deles, é um novo caminho, um novo projeto. Mostra algo relacionado a uma nova música. Porém mostra um afastamento deles também”, disse Érica Dias.

DOENÇA NA VIDA DOS IRMÃOS

Apesar de não ser uma boa previsão, Érica Dias fez questão de ressaltar que vê doença na vida dos irmãos em 2022. “Zezé ficando doente, algo relacionado a câncer, cuidado na próstata, é o que eu vejo. E mostra o Luciano com algo relacionado ao rim, precisando de tratamento”, disse ela.

PASSAGEM DE SEU FRANCISCO

Além disso, Érica garantiu que o pai de Zezé e Luciano fez uma passagem tranquila. “O pai deles está bem, foi bem recebido, está com uma senhora chamada Zilda, essa senhora é clara, ele está ao lado dela. Mostra que também pessoas do passado estão se reaproximando. Mostra mudanças pra vocês, pequenas falsas amizades, vocês dando a volta por cima. Pessoas querendo anular algumas coisas boas na sua vida, e cuidado com falsas propostas e promessas”, disse ela.