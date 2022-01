Posto drive-thru no Arena da Floresta fará testes de Covid-19, a partir de hoje

-------- Continua depois da Publicidade--------

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), vai realizar, a partir desta quinta-feira, 20, um drive-thru de testagem do coronavírus no estacionamento da Arena da Floresta, no bairro Triângulo Velho.

O objetivo da gestão é desafogar as Unidades de Referência em Atenção Primária (Uraps) Claudia Vitorino, localizada na entrada do Bairro Taquari, e Maria Barroso, localizada na região da Baixada da Sobral, que estão sobrecarregadas devido à alta demanda de atendimento de casos de Síndrome Gripal e covid-19.

O drive-thru vai funcionar de segunda-feira a sexta-feira, a partir das 8h e vai se estender até 17h. A secretária de Saúde, Sheila Andrade, explicou que o atendimento será especifico para casos de Síndrome Gripal, e serão realizados testes de covid-19, atendimento médico e dispensação de medicação.

Segundo Sheila Andrade, os testes de covid-19 poderão ser realizados dentro do carro da pessoa ou nas 15 cadeiras que estarão disponibilizadas para a testagem do coronavírus. “Nós iremos fazer o teste em pessoas que estejam com sintomas, é muito importante. Nesse momento não temos como testar em massa a população. Isso é um desejo do prefeito, nosso como Secretaria Municipal de Saúde, mas não estamos em condições. Vamos priorizar as pessoas que estão com sintomas por que nós precisamos diagnosticar e tratar de forma eficaz as pessoas que estão com covid-19 ou Síndrome Gripal”, frisou a secretária.

Fonte: Dircom