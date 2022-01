Posto de Saúde do Agricultor manterá atendimento aos sábados durante surto de gripe

-------- Continua depois da Publicidade--------

A Secretaria Municipal de Saúde junto com o Governo do Estado através da Sessacre, organizaram um fluxo de atendimento no final de semana da virada de ano. Foi p que destacou Valéria Lima, secretária.

“Na sexta-feira, 31, devido ao feriado e ponto facultativo, nós deixamos uma unidade de saúde em atendimento, em regime de plantão que foi o posto Francisco Souza dos Santos. Foram 107 atendimentos na sexta e 93 no sábado. Durante a semana nós estendemos esses atendimentos a todas as unidades básicas de saúde, ontem nós tivemos um total de 187 atendimentos de síndromes gripais divididos nas unidades de zona urbana e rural”.

A secretária afirma ainda que enquanto estiver ocorrendo esse surto de gripe, haverá atendimento no sábado em regime de plantão no posto do Agricultor. “Nós não esperávamos esse surto de gripe e muitos medicamentos de síndromes gripais estão sendo prescritos por médicos numa alta demanda. Então pensando nisso solicitamos medicamentos na quinta-feira com urgência e o fornecedor que é de São Paulo tem 15 dias para entregar o medicamento”.