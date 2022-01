População lota Posto de Saúde do Agricultor em busca de teste para Covid-19: Mais de 100 casos registrados só na manhã desta segunda (26)

-------- Continua depois da Publicidade--------

O Posto de Saúde do Agricultor em Cruzeiro do Sul registrou somente na manhã desta quarta-feira, 26 de janeiro, 156 testes em que 107 deles deram resultado positivo para Covid-19.

O Gerente da Atenção Básica em Saúde Lindomar Ferreira, afirma que o fluxo pela manhã foi bem intenso no Posto do Agricultor. “Como estratégia usamos o Posto do Agricultor como uma unidade anexa para atendimento de síndromes gripais e Covid-19. Nessa unidade mantemos uma equipe médica, uma equipe de enfermagem, de triagem, de laboratório e aqui mesmo ele já faz o exame e já sai com o resultado. Estamos percebendo que os índices tem aumentado bastante. A população se relaxou, pois as pessoas não estão tomando cuidados essenciais como o uso da máscara e o álcool em gel. Nós ainda não identificamos a variante. O nosso exame testa positivo e só sabemos que é Covid-19, por isso pedimos atenção a população”.

Seu Francisco, que já tomou as duas doses de vacina, afirma que os sintomas são semelhantes a da outra vez que pegou Covid-19. Ele foi ao posto do Agricultor, fez o exame para Covid e afirma que o resultado foi positivo. “Eu acho que o atendimento deveria ser melhor no posto do agricultor. Está um tumulto, muita gente e é um perigo para as pessoas que não estão com Covid, pois pode acontecer de pegar aqui”.

Solange de Souza Vieira, afirma que está no posto para apresentar ao médico seu exame, já que deu resultado de positivo. “Eu e minha filha, meu genro e neto estamos na fila aguardando para sermos atendido pelo médico. Estamos há muito tempo na fila, acho que deveria ter uma organização em relação à pessoas que testaram positivo estarem separadas daqueles que ainda não receberam o resultado da vacina, pois é um risco se contaminar”, alertou.