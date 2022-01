Policial militar dá tapa no rosto de mulher durante abordagem

-------- Continua depois da Publicidade--------

Uma mulher foi agredida com um tapa no rosto durante uma abordagem da Polícia Militar, em Porto Seguro (BA), no sábado (22). Um vídeo, que circula nas redes sociais, mostra a mulher e o policial discutindo quando o PM estende a mão e aponta o dedo para o rosto da mulher, que abaixa a mão dele. Na sequência, o agente revida com um tapa na cara dela. As informações são do Uol.

De acordo com a PM, a corporação foi acionada para atender uma solicitação de perturbação de sossego público. Vizinhos haviam reclamado do som alto em uma residência. “No local, foi informado que a guarnição teria sido desacatada com impropérios por duas mulheres, que buscavam entrar em vias de fato com o policiamento solicitado”, diz a nota da PM enviada ao Uol.

Ainda segundo a corporação, outras duas viaturas foram enviadas ao local para apoiar os policiais em meio à multidão que se formou com a confusão. Uma das mulheres acusadas de desacato foi levada para a delegacia. A outra mulher teria se trancado em casa, “o que impossibilitou sua apresentação”.

Conforme a PM, as imagens que circulam nas redes sociais serão analisadas. “Nenhum tipo de juízo imediato será emitido sem que os personagens arrolados sejam ouvidos e todas circunstâncias sejam esclarecidas”, afirmou a corporação em nota ao Uol.

“Em caso de, após a devida apuração, restar comprovada a transgressão ou crime por parte de Policiais Militares, aqueles que cometeram a ação serão punidos, conforme as sanções previstas no nosso ordenamento jurídico”, concluiu a PM.

Fonte: IstoÉ