Policial do Paraná usa água pra tirar tatu de rodovia.mas animal aproveita pra matar a sede

Um vídeo de um policial dando água para um tatu, às margens da PR-484 em Três Barras do Paraná, circula as redes sociais. O local onde o animal foi encontrado fica a cerca de 35 quilômetros de reserva ambiental de Quedas de Iguaçu, na qual foi vítima de um incêndio que durou quatro dias.

O fato aconteceu na última quarta-feira, 29, quando um policial rodoviário estadual, ao jogar água no tatu para que ele saísse da rodovia, acabou atraindo o animal, que estava com muita sede. José Vilmar Munhoz relatou, ao portal de notícias G1, que no dia fazia muito calor, e que o bicho procurou o local de onde vinha o líquido, e que quando achou, começou a beber a água. O tatu só foi embora após se hidratar. De acordo com o homem, o animal adentrou a área verde e não foi mais visto.