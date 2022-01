Policial aposentado armado ‘caça’ ex-mulher no trabalho após divórcio e vira réu por tentativa de feminicídio; veja perseguição

-------- Continua depois da Publicidade--------

Uma sequência de fotos mostra quando um policial aposentado de 55 anos tentou “caçar” no trabalho a ex-mulher horas depois da audiência de divórcio, em Sorocaba (SP). As imagens mostram a mulher correndo do ex e tentando se esconder, enquanto o homem procura por ela com uma arma na mão (veja mais imagens abaixo).