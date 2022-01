Polícia Rodoviária encontra 65 quilos de droga dentro de ambulância na BR 364

-------- Continua depois da Publicidade--------

Dois homens foram presos pela Polícia Rodoviária Federal na BR 364, quando transportavam aproximadamente 65 quilos de drogas (cocaína) neste sábado (15). A droga estava dentro de uma ambulância da prefeitura do município de Nova Mamoré (RO).

O servidor público Valderino M. R., 43, e o comparsa Daniel Y. M., 39, foram presos em flagrante no quilômetro 782, próximo a localidade conhecida como “Silos”, em Porto Velho.

Os policiais abordaram o veículo que estava parado. A dupla logo demonstrou muito nervosismo e os policiais durante revista encontraram várias caixas de papelão simulando estar com medicamentos

O servidor público informou que ganharia a quantia de R$ 10 mil de um boliviano para deixar a droga próxima ao hospital João Paulo II na capital.

O acusado informou ainda que tinha facilidade para pegar a ambulância na prefeitura e já trabalhava como servidor público há 18 anos.

Com informações do Site Rondoniaovivo