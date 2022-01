Polícia recupera centenas de produtos furtados de motel por funcionária

Os agentes do 5º Batalhão chegaram ao endereço após receberem denúncia sobre um homem que estava andando em via pública armado, com capa tática e radiocomunicador. Durante as buscas os policiais localizaram a residência do suspeito, mas ele não estava em casa e foram recebidos pela mãe dele, que autorizou a entrada da equipe.

Durante a vistoria, os policiais localizaram nove garrafas de uísque e 27 em miniaturas da mesma bebida, uma garrafa de vodka, seis latas de refrigerante, 48 latas de cervejas, três energéticos, um pênis de borracha, 69 carteiras de cigarro, 65 sachês de lubrificante, 450 preservativos, cinco pastilhas e cinco gomas de mascar, além dois radiocomunicadores e uma capa tática.

Conforme a PM, ao ser questionada sobre a origem do material a mulher ficou nervosa, mas depois confessou que trabalhava em um motel, teria furtado do local e tinha feito acordo para rescisão do contrato na empresa.

Sobre a arma de fogo que foi vista com o filho dela, a mulher disse aos policiais que era falsa. O Objeto mão foi encontrado na casa.