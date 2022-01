Polícia Militar recupera em Capixaba veículo roubado horas antes no Bujari

-------- Continua depois da Publicidade--------

No início da noite desta sexta-feira, 14, uma guarnição da PM prendeu um casal no município de Capixaba, no interior do Acre, conduzindo uma caminhonete que havia sido roubada horas antes no Bujari. O veículo seria levado até o município de Epitaciolândia, na fronteira com a Bolívia, de onde seria encaminhado ao país vizinho.

Os policiais de serviço já tinham as características do veículo roubado, e o abordaram na avenida principal de Capixaba. O homem e a mulher que o conduziam foram presos em flagrante, e afirmaram à polícia que “buscaram” o veículo no Bujari para entregar em Epitaciolândia por uma quantia de 5 mil reais.

Os presos e a caminhonete recuperada foram entregues na delegacia local para os devidos procedimentos legais.

